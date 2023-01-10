Симферополь, 10 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Министерство транспорта России сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, говорится 10 января в телеграм-канале ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня в 14:10 по (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту было ранее приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Росавтодора сообщила, что надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста намерены поочередно выполнить в январе 2023 года.

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