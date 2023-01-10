Москва, 10 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В России, несмотря на тенденцию к снижению инфляции, необходимо сохранять контроль за ценами. Об этом 10 января на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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«На данный момент всё-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», ― отметил глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что у Федеральной антимонопольной службы много задач, «одна из них — это контроль за ценами».

«Сейчас это особенно важно», ― констатировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция в России составит 12,04%. На целевой показатель в 4%, согласно проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года, предполагается выйти в 2024 году.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в течение первого полугодия 2023 года уровень инфляции в России будет низким.