Донецк, 10 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований преступного режима Киева. Об этом 10 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был произведён в 13:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:15 украинские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что маршрутное такси получило повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков.