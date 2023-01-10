Москва, 10 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Законопроект об обслуживании газового оборудования в многоквартирных домах готов ко второму чтению и в целом к утверждению на пленарном заседании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Газовая плита

Напомним, документ был внесен в Госдуму еще в 2017 году и должен отрегулировать вопросы обслуживания газового оборудования. Тогда в сопроводительных материалах к законопроекту парламентарии указали, что отсутствие должного техобслуживания и своевременного ремонта, замены газового оборудования повышает опасность его эксплуатации, создает угрозу безопасности дома и граждан, так как возникновение аварийной ситуации в системе газоснабжения дома может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и значительные материальные потери. В 2022 году участники круглого стола в Госдуме рекомендовали правительству РФ рассмотреть возможность повсеместного оснащения квартир с газовым оборудованием датчиками утечки газа с сигнализаторами.

«Законопроект об обслуживании газового оборудования готов ко второму чтению и, по нашему мнению, в целом к утверждению на пленарном заседании. Сейчас он проходит необходимую правовую экспертизу, к концу января все нюансы будут уточнены, и мы включим документ в план рассмотрения. Все коллеги понимают, что принятие закона и начало работы по новому принципу «один дом — одна обслуживающая организация» откладывать больше нельзя», — сказал Пахомов.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 января, в результате взрыва газа в жилом доме в Коломне пострадал один человек. 8 января сообщалось о взрыве газа в многоэтажном жилом здании в Хасавюрте, в результате которого пострадали 5 человек.

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