Тегеран, 10 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Иране арестованы две опергруппы израильской разведки «Моссад», которые должны были совершить теракт. Всего было задержано 13 человек, планировавших покушение на высокопоставленного сотрудника военного ведомства, а также совершение диверсий в ряде городов. С информацией о задержании выступило 10 января министерство разведки исламской республики, пишет ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Таким образом, число разоблаченных опергрупп «Моссада» увеличилось до шести. Ими руководили с территории одной из европейских стран через сообщения в соцсетях с использованием Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мессенджера WhatsApp.

Как установлено в ходе оперативной работы иранскими спецслужбами, израильские группы диверсантов должны были воспользоваться недавними беспорядками в Иране и совершить ряд терактов, в том числе покушение на одного из чиновников минобороны, и диверсии в крупных городах. Также они планировали доставить взрывные устройства большой мощности с юга Ирана.