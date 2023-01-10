Кейптаун, 10 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Анкара поддерживает план Киева по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в ЮАР.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции верит, что ситуация вокруг Украины разрешится за столом переговоров. По его словам, будет лучше, если это произойдет как можно скорее. В Стамбуле в марте 2022 года, по заявления Мевлюта Чавушоглу, были определенные наработки, появились новые параметры.

«Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский [глава киевского режима Владимир Зеленский] выдвинул план из 10 пунктов. Мы поддерживаем этот план, ведем работу над этим», — отметил глава МИД Турции.

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, Анкара ставит целью председательствовать по некоторым пунктам плана.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского дорабатывает план урегулирования по Украине, состоящий из 10 пунктов.

Напомним, министр иностранных дел Турции совершил визит в ЮАР 9 января. В рамках африканского турне глава МИД Турции посетит Зимбабве (11 января), Руанду (12 января), Габон (13 января) и Сан-Томе и Принсипи (14 января).