Рига, 10 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Возможность поставок киевскому режиму ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и беспилотников рассматривается в настоящее время властями Латвии. Об этом 10 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу минобороны прибалтийской республики Инару Мурниеце.

Zuma\TASS ПЗРК Stinger

Отмечается, что глава латвийского оборонного ведомства заявила, что пакет военной помощи Риги для Киева будет ответом на просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Украинский фронт — это наша линия обороны», — сказала она.

При этом уточняется, что министры обороны прибалтийских республик намерены провести встречу, в ходе которой они обсудят совместные закупки вооружений, включая реактивные системы залпового огня HIMARS производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что НАТО перешло на новый формат вооружения Киева. Ставки в противостоянии с Россией повышены с Нового года.