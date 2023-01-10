Ереван, 10 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Представители руководства Армении не критикуют российских миротворцев из-за блокады Нагорного Карабаха жителями Азербайджана, а выражают обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян 10 января заявил на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопросы журналистов.

Минобороны РФ/ТАСС Миротворческий контингент ВС РФ в Нагорном Карабахе

«Обеспокоенность возникла довольно давно. Я постоянно привлекаю внимание наших российских коллег на то, что в Азербайджане началась кампания по дискредитации миротворцев», — сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что соглашение между Москвой, Ереваном и Баку, подписанное в ноябре 2022 года, не предусматривает того, чтобы Армения обеспечивала безопасность жителей Нагорного Карабаха. Премьер-министр страны отметил, что Лачинский коридор находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Напомним, Лачинский коридор остаётся заблокированным жителями Азербайджана с 12 декабря 2022 года. Активисты пытались пройти на золоторудные шахты, заявляя, что переживают за экологию региона. Миротворцы остановили толпу в Лачинском коридоре. Протестующие заблокировали дорогу и пропускают только машины российских военных.