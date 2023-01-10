Киев, 10 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания новой декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО заявил о необходимости наращивать уровень поддержки Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы должны усилить нашу военную помощь Украине», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции 10 января.

В последние несколько дней страны НАТО уже пообещали снабдить киевский режим тяжелой бронетехникой, гаубицами и большим количеством боеприпасов.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил об очевидной вовлеченности США и НАТО в конфликте на Украине.