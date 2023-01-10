Вашингтон, 10 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В США выразили беспокойство по поводу обнаружения у президента Джо Байдена секретных документов. Их нашли личные юристы главы Белого дома в офисных помещениях, которые он занимал в «Байден Пенн центре» в свою бытность вице-президентом в администрации бывшего главы США Барака Обамы. Документы были переданы по назначению, тем не менее вопрос о их нахождении у Байдена остался. Его задали новому спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, на что тот выразил крайнюю озабоченность телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Да, действительно? Они только сейчас нашли их спустя столько лет?» — приводит телеканал слова Маккарти.

Он также поинтересовался, что говорил по поводу аналогичной ситуации сам Байден, когда секретные документы нашли у Дональда Трампа. Напомним, в 2022 году у предыдущего американского президента был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены вывезенные из Белого дома документы. Ему угрожает уголовное преследование.