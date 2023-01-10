В Вашингтоне озабочены обнаружением у Байдена секретных документов
Вашингтон, 10 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В США выразили беспокойство по поводу обнаружения у президента Джо Байдена секретных документов. Их нашли личные юристы главы Белого дома в офисных помещениях, которые он занимал в «Байден Пенн центре» в свою бытность вице-президентом в администрации бывшего главы США Барака Обамы. Документы были переданы по назначению, тем не менее вопрос о их нахождении у Байдена остался. Его задали новому спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, на что тот выразил крайнюю озабоченность телеканалу CBS.
«Да, действительно? Они только сейчас нашли их спустя столько лет?» — приводит телеканал слова Маккарти.
Он также поинтересовался, что говорил по поводу аналогичной ситуации сам Байден, когда секретные документы нашли у Дональда Трампа. Напомним, в 2022 году у предыдущего американского президента был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены вывезенные из Белого дома документы. Ему угрожает уголовное преследование.