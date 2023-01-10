Маршрутка пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Донецк, 10 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Маршрутное такси получило повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков 10 января, написал глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел Донецка
«В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Лозовском пострадал автобус — маршрутное такси № 63».
По словам главы города, никто не погиб. По маршруту № 63 движение временно приостановлено.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки один человек погиб и трое пострадали при обстреле ДНР со стороны ВСУ.