Донецк, 10 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Маршрутное такси получило повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков 10 января, написал глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Алексей Кулемзин «В результате обстрела Куйбышевского района в посёлке Лозовском пострадал автобус — маршрутное такси № 63».

По словам главы города, никто не погиб. По маршруту № 63 движение временно приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки один человек погиб и трое пострадали при обстреле ДНР со стороны ВСУ.