Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в среду, 11 января. Оно связано с усилением ветра, особенно в прибрежных районах. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 10 января в своём штормовом предупреждении сообщило, что скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветер и снег в Петербурге

При этом в Петербурге продолжает действовать жёлтый режим опасности, который означает потенциально опасную погоду. Его действие продлится как минимум до 13 часов 11 января. Правительство Северной столицы просит всех петербуржцев и гостей города проявлять особую осторожность при перемещении по городу.

По данным петербургского гидрометцентра, в среду в Петербурге будет ночью — 3… — 5 гр., днем — 1… –3 °C. Умеренный снег, местами метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. На дорогах гололедица.