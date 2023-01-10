Москва, 10 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Минобороны РФ обнародовало ряд важных заявлений главы профильного ведомства — генерала армии Сергея Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Минобороны РФ Выступление министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ 10 января 2023 года

Прежде всего, Шойгу заявил о необходимости постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.

«Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», — подчеркнул глава Минобороны.

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Также заявлено, что РФ продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, «поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

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Также отмечалось, что Россия будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств», — отметил Сергей Шойгу.

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По его словам, не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.

«Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — считает глава Минобороны РФ.

Также, по словам Шойгу, необходимо совершенствовать систему управления и связи. «В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», — пояснил глава оборонного министерства.

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Также известно, что в ближайшее время России предстоит модернизировать работу военных комиссариатов.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — отметил Сергей Шойгу.

Помимо этого, в Минобороны намерены улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, Сергей Шойгу считает, что некоторые из них безусловно заслуживают большого внимания.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», — заявил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания обсуждались планы основных направлений деятельности министерства в 2023 году.

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