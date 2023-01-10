Москва, 10 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года по спортивным танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Об этом 10 января рассказал серебряный призер Олимпиады 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония», — приводит его слова ТАСС.

При этом в начале января 2022 года Костомаров принимал участие в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

Отметим, 45-летний Роман Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой стал чемпионом зимних Олимпийских игр в Турине 2006 года. Также спортсмены два раза были чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и стали победителями финала серии Гран-при по фигурному катанию.