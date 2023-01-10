Москва, 10 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Объединённый штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получил официальное уведомление от министерства обороны Армении, что власти республики отказались проводить в 2023 году совместные военные учения. Об этом 10 января сообщил журналистам пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Он рассказал, что в Ереване посчитали проведение учений в текущем году «нецелесообразным». В Организации будут принимать меры в связи с данным решением.

«В Объединённом штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения таких учений на территории других государств — членов ОДКБ», — сказал Щегрикович.

По словам пресс-секретаря, штабу придётся пересмотреть план совместной подготовки сил ОДКБ на текущий год.

Напомним, в 2022 году в Киргизии также отказались проводить на своей территории запланированные учения ОДКБ. При этом Бишкек заявил о готовности участвовать в учениях в других странах.