Варшава, 10 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Польша обратится к Конгрессу США с просьбой поддержки в получении от Германии репараций за ущерб, нанесенный полякам в ходе Второй мировой войны. Об этом в беседе с журналистами 10 января заявил заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. <…> Мы рассчитываем на поддержку со стороны наших партнеров из США, американских законодателей, в вопросе получения Польшей компенсаций за последствия Второй мировой войны», — сказал уполномоченный правительства по вопросам репараций.

Ранее в правительстве Германии неоднократно заявляли, что отказ Польши от репараций в 1953 году свидетельствует о достаточной выплате репараций с немецкой стороны. Власти Польши также обращались к ЮНЕСКО, Совету Европы, ООН, НАТО и Евросоюзу с просьбой заставить ФРГ выполнить поставленные требования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский раскритиковал отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций.