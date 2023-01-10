Москва, 10 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Администрация президента РФ не знакома детально с законопроектом о штрафах или аресте за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность РФ, однако при его принятии будут учтены все необходимые нюансы. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

«В деталях, нет, не знакомы, там, безусловно, много вопросов, конечно, понятно, что все карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые и т.д., и тому подобное, поэтому здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что радуется успеху фильма «Чебурашка» вместе с авторами этой кинокартины.