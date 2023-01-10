Тверь, 10 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 10 января, первое в 2023 году заседание правительства региона. Участие в заседании принял депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Открывая заседание, глава региона подвёл итоги длительных праздничных дней. Игорь Руденя поблагодарил все службы, участвующие в охране общественного порядка, сотрудников МЧС за обеспечение безопасности в праздничные дни. Ряд поручений глава региона дал министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в целях обеспечения устойчивого технологического процесса на сетях теплоснабжения в областном центре и в отдельных муниципалитетах.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, главным вопросом заседания стало утверждение стратегии развития промышленности Тверской области. «Президент Российской Федерации Владимир Путин в числе ключевых задач по развитию страны назвал укрепление технологического суверенитета и опережающее развитие обрабатывающей промышленности, — отметил Игорь Руденя. — Глава государства подчеркнул: нужно добиваться лидерства в первую очередь по таким направлениям, как информационные и новые промышленные технологии. У нашего региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в решение поставленных задач. Стратегия развития промышленности региона должна учитывать как исторически сложившуюся производственную структуру, так и современные тенденции в высокотехнологичных отраслях».

Глава региона отметил, что при реализации стратегии необходимо развивать существующие и формировать новые зоны опережающего развития, актуализировать комплекс мер государственной поддержки промышленных предприятий, обеспечить своевременную подготовку и переподготовку специалистов.

«Необходимо поддерживать диалог между властью и бизнесом. Это даст результат в решении экономических и кадровых вопросов», — заявил Владимир Васильев.

Сегодня на территории Верхневолжья создано более 2400 предприятий обрабатывающей промышленности, где трудится свыше 75 тысяч человек. С точки зрения инвестирования ключевыми отраслями являются транспортное машиностроение, обработка древесины, производство пищевых продуктов, машин и оборудования. По объёму отгрузки промышленного производства в числе лидеров — Тверь, Конаковский и Калининский районы, а также Торжок и Кувшиновский район.

Реализация мероприятий стратегии позволит обеспечить устойчивое развитие действующих предприятий, сформировать новые точки роста и уникальные компетенции, снять кадровые и инфраструктурные ограничения. В работе с действующими предприятиями акцент будет сделан на проактивное предложение мер государственной поддержки, на поддержке собственных разработок предприятий, новых технологий и продуктов. Предусмотрено развитие внутрирегиональной кооперации между промышленными предприятиями. Для расширения производственных компетенций предприятий и поддержки их новых проектов через Фонд развития промышленности Тверской области будет запущена программа «Доращивание».

Планируется применение практики заключения офсетных контрактов при проведении государственных закупок в сфере домостроения, производстве строительных материалов, автокомпонентов, спецтехники, фармацевтики и медицинских изделий. Запланировано создание шести зон опережающего развития, которые способны дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Это технопарк радиоэлектронной промышленности «Аквариус», международный научно-технический парк «Савёловский», технопарк энергоёмких технологий «Конаковская ГРЭС», индустриальный парк переработки продуктов нефтехимии «Торжок», промышленная площадка «Российский подшипник» на территории индустриально-промышленной зоны «Боровлёво-2», промышленно-производственная особая экономическая зона «Эммаусс».

При реализации стратегии активно будет использоваться кластерный подход. Определены семь ключевых направлений — специальное машиностроение, транспортное машиностроение, лёгкая, полиграфическая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабатывающая промышленности, производство композитных материалов. Также в стратегию развития промышленности Тверской области включены специальные проекты. В частности, особое внимание будет уделено сохранению и увеличению производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, предусмотрено превращение предприятий, находящихся в сложной ситуации, в новые точки роста, возобновление их производственной деятельности.

Акцент в стратегии сделан и на подготовку кадров для отрасли. Запланировано создание сети новых промышленных образовательных центров — в Бежецке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Твери. Это позволит будущим специалистам во время учебы проходить производственную практику на современных предприятиях, получить востребованную в сфере промышленности специальность, возможность дальнейшего трудоустройства. Цель реализации стратегии — вхождение Тверской области в топ-5 регионов Центрального федерального округа по отгрузке готовой продукции обрабатывающей промышленности. Планируется, что объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырастет с 367 млрд рублей в 2021 году до не менее 1 трлн рублей в 2030 году. Планируется создание более 9300 новых рабочих мест.