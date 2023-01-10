Москва, 10 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Вашингтон и Североатлантический альянс косвенно принимают участие в конфликте на территории Украины. Об этом 10 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Опосредованно, косвенно и НАТО, и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что при этом и Брюссель, и Вашингтон «на самых различных уровнях власти старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта».

«Но де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией и так далее и тому подобное. Здесь очевидна их вовлечённость в этот конфликт», ― сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что в 2023 году НАТО может вмешаться в конфликт на Украине, эта вероятность не является нулевой. Он надеется на то, что холодная война не станет горячей, но не уверен в этом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом подчеркнул, что участие США и НАТО в конфликте на Украине очевидно. При этом, по его словам, Вашингтон и Североатлантический альянс участвуют в нём напрямую, поставляя оружие Киеву, осуществляя подготовку боевиков для ВСУ.