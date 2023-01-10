Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Матрос судна «Буран» Морспасслужбы бесследно исчез, когда корабль находился в походе из Санкт-Петербурга в Калининград. Об инциденте 10 января сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Дарья Драй ИА REGNUM Волны

Уточняется, что капитан судна до исчезновения моряка заметил его крайне подозрительное поведение. У пропавшего 33-летнего моряка был большой опыт, но на этом маршруте с ним происходило что-то странное. Другие моряки отмечали, что у пропавшего наблюдались галлюцинации и нестабильное эмоциональное состояние.

Предположительно, матрос пропал в Гданьском заливе. Причина инцидента выясняется.

Сейчас судно «Буран» находится у острова Гогланд в Финском заливе.