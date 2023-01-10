Москва, 10 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что радуется успеху фильма «Чебурашка» вместе с авторами этой кинокартины. Он рассказал об этом 10 января журналистам.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка и Гена

«Нет, к сожалению, пока не имели возможность, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, смог ли он посмотреть названную киноленту.

При этом Песков указал, что на данный момент в России образовался вакуум на кинорынке, который необходимо заполнять российской кинопродукцией, и подчеркнул, что, по его мнению, на данный момент такой продукции совсем недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента России не принималось никаких решений по поводу переноса выборов губернаторов регионов, которые должны пройти осенью 2023 года.