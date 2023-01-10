Москва, 10 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина на февраль нет встречи с лидерами фракций, сообщил 10 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Пообещав своевременно информировать общественность о региональных поездках главы государства, Песков уточнил:

«Пока встречи в начале февраля с руководителями фракций нет, но вы знаете, что эти встречи проходят регулярно, и как только она будет спланирована в графике президента, мы вам сообщим».