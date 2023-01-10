Москва, 10 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Заявления о переговорах заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с представителем США с целью активизировать переговорный процесс по Украине опроверг 10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Пресс-секретарь российского лидера не подтвердил информацию о возможном визите Дмитрия Медведева в Турцию для переговоров с представителями США, подчеркнув, что фейков в телеграм-каналах стало больше, чем правдивой информации.

«К сожалению, количество фейков в какие-то времена в telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», — сказал журналистам Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства заявил, что президент Владимир Путин проведет несколько внутренних совещаний 10 января.

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