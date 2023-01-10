Бразилиа, 10 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Член сената Бразилии Ренан Кальхейрос направил 9 января запрос в Верховный суд республики, призвав принять решение о возвращении экс-президента страны Жаира Болсонару на родину. Об этом сообщает новостной портал Brasil247.

Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press Жаир Болсонару

По мнению сенатора, бывший президент, находящийся в США с 30 декабря 2022 года, якобы принимал участие в беспорядках, которые охватили столицу Бразилиа. Кальхейрос требует экстрадиции политика.

«В случае невыполнения приказа о возвращении на территорию Бразилии в установленный срок требуется, чтобы было принято решение о его превентивном задержании для обеспечения общественного порядка и применения уголовного законодательства», — заявил сенатор журналистам.

Напомним, сторонники Болсонару устроили протесты, требуя пересмотра итогов прошедших президентских выборов. 8 января акции переросли в беспорядки. Протестующие прорвались на территорию резиденции президента и в здание Верховного суда. Правоохранители задержали более 400 участников акций, в ходе беспорядков получили травмы не менее 46 человек.