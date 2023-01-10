Коломна, Московская область, 10 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В жилом доме в Коломне прогремел взрыв газа, в результате которого пострадал один человек. Об этом 10 января сообщается на официальном сайте МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«10 января 2023 года в 12:07 по местному времени в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при взрыве газа пострадал один человек, а всего к вызову было привлечено 12 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте (Дагестан) достигло пяти человек.