ОДКБ будет прояснять причину отказа Армении проводить военные учения — Песков

Москва, , 13:31 — REGNUM Москва будет выяснять, почему Ереван отказался принять в Армении запланированные в 2023 году военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 10 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военные учения стран ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане © Нозим Каландаров/ТАСС

«Это достаточно новое заявления от премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Армения всё равно остаётся союзником России. Москва продолжит диалог с Ереваном, в том числе по «весьма сложным» вопросам.

Напомним, об отказе Армении от проведения учений в 2023 году ранее заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он сообщил, что в ОДКБ направлено официальное уведомление. Учения точно не состоятся в 2023 году.

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