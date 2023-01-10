Москва, 10 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В Администрации президента России не принималось никаких решений по поводу переноса выборов губернаторов регионов, которые должны пройти осенью 2023 года. Об этом 10 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Никаких иных решений не принималось», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планируется ли ранее намеченное проведение выборов или это будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт несколько внутренних совещаний 10 января.