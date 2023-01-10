Москва, 10 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Доклад главы ФАС Максима Шаскольского заслушает 10 января президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Максим Шаскольский

Как сказал Песков, президент 10 января находится в Кремле, где «в публичном режиме он занимается делами антимонопольными, у него на доклад будет руководитель ФАС Максим Шаскольский».

По словам Пескова, встреча с главой ФАС состоится «где-то в середине дня». Пресс-секретарь назвал ФАС важнейшим с точки зрения антимонопольного дела ведомством.

Также ФАС играет большую роль в развитии рыночных процессов и удержания цен на «нормальном уровне» по всем жизненно важным параметрам, добавил Песков.