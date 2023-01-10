Москва, 10 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказался на тему реакции Киева и некоторых лидеров западных стран на рождественское прекращение огня со стороны ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это зависит от Верховного главнокомандующего, от его решений — это первое. Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева», — сказал Песков в беседе с журналистами 10 января.

Также пресс-секретарь добавил, что считает подобную реакцию «циничной и необъяснимой».

Ранее Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Владимир Путин до конца дня проведет несколько совещаний в закрытом формате.