Песков не подтвердил назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск ВС России
Москва, 10 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником главного штаба Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом представитель Кремля заявил 10 января журналистам.
«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть [такую информацию]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Песков напомнил, что существуют открытые указы президента России Владимира Путина и его указы под грифом «секретно».
«Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — добавил представитель Кремля.
Как передавало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ был назначен с 9 января генерал-полковник Александр Лапин.