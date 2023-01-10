Москва, 10 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником главного штаба Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом представитель Кремля заявил 10 января журналистам.

Егор Алеев/ТАСС Александр Лапин

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть [такую информацию]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков напомнил, что существуют открытые указы президента России Владимира Путина и его указы под грифом «секретно».

«Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ был назначен с 9 января генерал-полковник Александр Лапин.