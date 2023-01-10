Москва, 10 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет несколько внутренних совещаний 10 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Совещания пройдут в закрытом формате.

По сообщению пресс-секретаря российского лидера, Путин проведёт целый ряд внутренних совещаний, контактов, которые будут носить закрытый характер.

«Обычный, рутинный рабочий день президента», — сказал журналистам Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие срочной службы имеют возможность участвовать в специальной военной операции.

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