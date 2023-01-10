Москва, 10 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья госпитализированного актера и кинорежиссера Никиты Михалкова. Об этом 10 января в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Никита Михалков

«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все», — сказал Песков.

Напомним, что Никита Михалков был госпитализирован и доставлен в медучреждение Москвы с гриппом 5 января.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер на данный момент находится в отделении реанимации.