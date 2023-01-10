Песков заявил, что Путин получает информацию о состоянии здоровья Михалкова
Москва, 10 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья госпитализированного актера и кинорежиссера Никиты Михалкова. Об этом 10 января в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Никита Михалков
«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все», — сказал Песков.
Напомним, что Никита Михалков был госпитализирован и доставлен в медучреждение Москвы с гриппом 5 января.
Ранее сообщалось, что кинорежиссер на данный момент находится в отделении реанимации.