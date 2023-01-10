Москва, 10 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Обучение личного состава Вооруженных сил России требуется проводить с учетом опыта, полученного в Сирии и на Украине. Этим же опытом надо руководствоваться при составлении планов на поставку техники. Это ранее требовал от Минобороны президент РФ Владимир Путин. Напомнив о задачах, поставленных перед МО РФ главой государства, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 10 января призвал учесть этот практический опыт в работе.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии и на их основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники», — заявил Шойгу.

Он также подчеркнул, что полученные военнослужащими РФ практические знания должны «стать базой для совершенствования боевой учебы».

Напомним, ранее, подводя итоги 2022 года, Сергей Шойгу напомнил, что в соответствии с поручениями президента России в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС России и повышение их боевых возможностей.