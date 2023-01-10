Норильск, Красноярский край, 10 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании NordStar, который задержался в аэропорту Норильска из-за ЧП, вылетел в Москву. Он должен приземлиться в аэропорту «Домодедово». Об этом 10 января сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

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«Борт вылетел в пункт назначения в 14:30 (10:30 мск)», ― уточнил представитель ведомства.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте, в ходе проведения дополнительного технического осмотра самолёта никаких отклонений выявлено не было, и борт допустили к рейсу. Пассажирам пришлось провести в аэропорту Норильска в ожидании около шести часов.

«По факту произошедшего сейчас проводят проверку сразу в двух ведомствах: прокуратуре и Следственном комитете на транспорте», ― уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в аэропорту Норильска пассажирский самолёт авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в ходе выполнения разворота.

На борту воздушного судна находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были размещены в здании аэровокзала, а самолёт отбуксировали на стоянку для того, чтобы оценить его техническое состояние.

По данному факту Красноярским и Норильским транспортными прокурорами были организованы проверки исполнения законодательства о безопасности полётов авиакомпанией и оператором аэропорта.