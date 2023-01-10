Москва, 10 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные в скором времени получат модернизированные экипировку и снаряжение, заявил 10 января министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Отмечая необходимость сделать выводы на основании полученного в ходе спецоперации опыта, глава Минобороны РФ призвал принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС России и повышения их боевых возможностей.

По его словам, российская армия будет и дальше поддерживать боеготовность ядерной триады, ведь она «остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

Будут усилены и боевые возможности ВКС РФ, в том числе работа истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, усовершенствованы беспилотники. Планируется расширить арсеналы современных ударных средств.

«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня, — сказал Шойгу. — Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надёжным».

Он добавил, что будет усовершенствована и система управления и связи, для чего будут использованы технологии искусственного интеллекта. Модернизируют и работу военных комиссариатов.