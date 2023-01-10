Луганск, 10 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Помощник главы министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил об интенсивных обстрелах территории населенных пунктов Сватово, Рубежное и Кременная со стороны Вооруженных сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Идут интенсивные артиллерийские обстрелы Сватова, Кременной, Рубежного, где, к сожалению, были и погибшие мирные граждане, получил ранения ребенок 14 лет, всем оказана медицинская помощь», — сказал Киселев 10 января в эфире Первого канала.

Также помощник главы МВД региона отметил, что рост интенсивности обстрела связан с наступательными действиями Вооруженных сил России по направлению Артемовск — Соледар.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил о различных разрушениях в 12 частных домовладениях в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ.