Москва, 10 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Руководство России намерено и дальше развивать ядерную триаду, включающую в себя стратегическую авиацию, баллистические ракеты класса «земля — земля» и подводные ракетоносцы. Об этом 10 января заявил в ходе селекторного совещания глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный удар

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать её боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал глава военного ведомства.

Напомним, в декабре 2022 года Шойгу заявил, что в ядерную триаду России приняты три новых стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160М. Данная модель была разработана ещё в СССР и принята на вооружение в 1987 году.