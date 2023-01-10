Москва, 10 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Вооруженным силам Российской Федерации необходимо усовершенствовать системы управления. Об этом 10 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

По заявлению министра, российские Вооруженные силы будут активно использовать технологии искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись пуска ракеты расчётом российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по объекту военной инфраструктуры боевиков киевского террористического режима в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.