Москва, 10 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время Вооружённые силы России расширят свой арсенал ударных средств. Об этом 10 января на тематическом селекторном совещании заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

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«В наших ближайших планах ― расширение арсеналов современных ударных средств», ― отметил глава оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости расширять в Вооружённых силах России арсенал современных ударных средств.

Глава государства добавил, что у российской промышленности есть все возможности, чтобы создавать широкую линейку воздушных и наземных беспилотных аппаратов с лучшими характеристиками.

Также он отметил, что у страны есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов.