Шойгу: ВС России расширят арсенал ударных средств
Шойгу заявил о расширении арсенала ударных средств ВС России в 2023 году
Москва, 10 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время Вооружённые силы России расширят свой арсенал ударных средств. Об этом 10 января на тематическом селекторном совещании заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
Читайте также: Путин: необходимо расширять арсенал современных ударных средств в армии
«В наших ближайших планах ― расширение арсеналов современных ударных средств», ― отметил глава оборонного ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости расширять в Вооружённых силах России арсенал современных ударных средств.
Глава государства добавил, что у российской промышленности есть все возможности, чтобы создавать широкую линейку воздушных и наземных беспилотных аппаратов с лучшими характеристиками.
Также он отметил, что у страны есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов.