Денис Пушилин известил о скором освобождении от ВСУ Соледара

Соледар, ДНР, , 13:56 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 10 января 2023 года в эфире Первого канала известил о скором освобождении Соледара. По его словам, в настоящее время бои ведутся у западной части города.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё больше разговоров о скором уходе украинских формирований из Соледара из-за высоких потерь и неспособности удерживать город. В Украинском МО заявили, что сейчас большая часть украинской армии — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные, брошенные на передовую без какой-либо военной подготовки. Обольщаться на этот счет не стоит, но доля правды в словах чиновников киевского режима есть», — отметил 10 января в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

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Напомним, ожесточённые бои в Соледаре велись всю ночь. Как сообщают с места событий, киевские формирования используют многоэтажную застройку для обороны. Теперь у ВСУ остался единственный путь выезда из города в западном направлении, однако украинские боевики продолжают упорно сражаться. Источники сообщают о крайне тяжелом положении в рядах ВСУ на данном участке фронта. Огромные потери личного состава, проблемы с логистикой, низкое морально-психологическое состояние военнослужащих. Всё это указывает на высокую вероятность скорейшего освобождения города от украинских боевиков.

«Сейчас внимание приковано к Артёмовску и Соледару. ЧВК «Вагнер» выбивает противников. На этом же направлении работает 2-й армейский корпус, а также «Ахмат». Часть Соледара уже под нашим контролем, что подтверждают власти Великобритании. Это значит, что на фронте много наёмников, которые передают информацию», — пояснил военный эксперт Виталий Киселёв. По его словам, ВСУ бегут с окраин Соледара, зачистка продолжается:

«ВСУ выкладывают много видео в своих военных чатах, где видно, что у большинства уже апатия. Если «победное бегство» уже началось, то и за Артёмовском дело долго ждать себя не оставит…»

Боевая работа РСЗО «Град» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны/ТАСС

Тем временем сообщается, что главком ВСУ Залужный в своем докладе Зеленскому настоял на немедленном начале отвода украинских подразделений (46-й ОДШБр) из города, чтобы они не попали в окружение.

«Несём потери и мы, но удивительно статистически, что нельзя подтвердить безукоризненно, но по многим источникам Украина несёт более весомые потери. В том же Бахмуте, Соледаре, на этом направлении. В Марьинке противник теряет и танки, и БМП, и личный состав. Теряет позиции свои», — пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военкор Александр Сладков.

По его словам, идёт активное укрепление других линий соприкосновения в зоне СВО на Украине.

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