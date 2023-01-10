Москва, , 12:59 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания 10 января сообщил о повышении возможностей российской авиации в зоне действия современных ПВО-систем.

Штурмовики Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции © Станислав Красильников/ТАСС

«Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ФРГ поставит Украине отдельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу.

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