Москва, 10 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания 10 января сообщил о повышении возможностей российской авиации в зоне действия современных ПВО-систем.

Станислав Красильников/ТАСС Штурмовики Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции

«Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ФРГ поставит Украине отдельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу.