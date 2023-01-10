Москва, 10 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени Министерство обороны России собирается модернизировать работу военкоматов, в ходе которой будет осуществлена цифровизации их баз данных. Об этом 10 января заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВС РФ

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — сказал он.

При этом Шойгу уточнил, что также Минобороны РФ намеревается усовершенствовать механизмы реагирования на инициативы граждан, в числе каковых отдельные, по его мнению, являются заслуживающими большого внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ был назначен с 9 января генерал-полковник Александр Лапин.