Москва, 10 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Производство новой снайперской винтовки «Счётчик» под патрон НАТО начато в России. Это оружие планируется в будущем поставить на вооружение различных подразделений ВС РФ и Росгвардии.

Александр Погожев ИА REGNUM Боеприпас натовского образца

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 × 51 мм для дальнейшей поставки в ВС», — сообщил информированный источник РИА Новости.

Напомним, в начале декабря российский оружейный конструктор Владислав Лобаев сообщил, что к поступлению в зону спецоперации готовят первую партию из высокоточных самозарядных винтовок «Счётчик» калибра 308Win (7,62 × 51 мм).