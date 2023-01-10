Ереван, 10 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Армении официально не предлагали войти в состав Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 10 января заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Если вы имеете в виду официальное предложение, то никакого официального предложения не было и не могло быть», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что для Армении суверенитет, независимость и государственность являются «абсолютными ценностями». На вопрос, были ли неофициальные предложения, премьер-министр заявил, что сначала нужно уточнить, что именно является неофициальными каналами. По его мнению, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отчасти является таким «каналом».

Пашинян также отметил, что в реальности не всё так просто, как кажется, и призвал анализировать не вопросы, а их подтекст.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения должна войти в Союзное государство. Григорян заявил, что у Еревана нет таких планов. Позже на слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка, что в Союзном государстве «не хватает третьей страны», Григорян заявил, что на Армению якобы давят. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление главы Совбеза провокационным.