Москва, 10 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. По результатам исследования аналитиков журнала Forbes, из всех российских олигархов в 2022 году сильнее всего пострадал Алексей Мордашов. Владелец 77% акций ПАО «Северсталь», генеральный директор компании и председатель совета директоров стал самым обедневшим российским миллиардером. В 2022 году его состояние уменьшилось на $11,1 млрд, составив $18,4 млрд.

(сс) Администрация президента России Алексей Мордашов

Одной из причин такого снижения состояния Мордашова стало то, что из-за санкций Запада отрасль черной металлургии в России пострадала наиболее сильно.

Второй в списке «обедневших олигархов» оказалась владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние уменьшилось почти вдвое — с $8,3 млрд до $4,7 млрд. Третье место в рейтинге занял Олег Тиньков, состояние которого сократилось с $5,9 млрд до $0,87 млрд.

По данным Forbes, стали «беднее» и остальные российские миллиардеры — Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин. Однако их доходы уменьшились не так существенно.