Москва, 10 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день в составе киевских боевиков в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине воюет около тысячи американских военных. Об этом 10 января рассказал экс-майор ВС США Станислав Крапивник в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

Иван Шилов ИА REGNUM Американский военный

Как уточнил бывший американский военный, операторами реактивных систем залпового огня HIMARS могут являться только военные США и также они, вероятнее всего, будут вести обслуживание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Вашингтон намерен поставить Киеву.

При этом бывший майор армии США уточнил, что в составе батареи одного ЗРК Patriot должно быть примерно 300 человек, и добавил, что также в зоне конфликта на Украине могут быть спецназовцы и сотрудники ЦРУ.

Также Крапивник подчеркнул, что Вашингтон не объявляет данные о погибших в зоне СВО гражданах США, однако таковых, по его мнению, погибло уже не менее 30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты внезапно вывели свои войска из Афганистана для того, чтобы сосредоточиться на Украине, где марионеточный киевский режим готовился к наступлению на Россию.