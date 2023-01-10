Исламабад, 10 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Пакистан прибыло судно, доставившее из России 60 тыс. тонн пшеницы. Об этом 10 января сообщает газета Dawn, ссылаясь на данные местных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

По информации журналистов, сухогруз MV Levantes с зерном прибыл в порт Касим, началась разгрузка. Поставленную пшеницу планируется отправить в провинции Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва и Синд, которые пострадали от наводнения в прошлом году.

В издании отмечают, что в 2023 году Россия будет наращивать поставки пшеницы в Пакистан.

Напомним, в конце 2022 года правительство Пакистана одобрило закупку в России 300 тыс. тонн пшеницы. Зерно поручено поставлять госкорпорации «Продинторг», которая не попала под санкции. При этом в Пакистане из-за наводнения, по данным экспертов, ожидается сокращение урожая пшеницы на 8 млн тонн.