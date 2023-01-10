Россия начала поставлять в Пакистан пшеницу
В Пакистан доставили из России 60 тыс. тонн пшеницы
Исламабад, 10 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Пакистан прибыло судно, доставившее из России 60 тыс. тонн пшеницы. Об этом 10 января сообщает газета Dawn, ссылаясь на данные местных властей.
По информации журналистов, сухогруз MV Levantes с зерном прибыл в порт Касим, началась разгрузка. Поставленную пшеницу планируется отправить в провинции Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва и Синд, которые пострадали от наводнения в прошлом году.
В издании отмечают, что в 2023 году Россия будет наращивать поставки пшеницы в Пакистан.
Напомним, в конце 2022 года правительство Пакистана одобрило закупку в России 300 тыс. тонн пшеницы. Зерно поручено поставлять госкорпорации «Продинторг», которая не попала под санкции. При этом в Пакистане из-за наводнения, по данным экспертов, ожидается сокращение урожая пшеницы на 8 млн тонн.