Донецк, 10 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Бои сместились в настоящее время к западной части города. После взятия под контроль этого населенного пункта откроются хорошие перспективы к освобождению Артёмовска. Об этом глава субъекта РФ сообщил в эфире Первого канала 10 января.

ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Сейчас все внимание приковано и к Артёмовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», — заявил Пушилин.

По его словам, успехи на данном направлении даются «очень большой ценой». При этом подразделения ВСУ продолжают сопротивляться, несмотря на большие потери. Для них это «единственное направление», через которое они могут отступать, спасая остатки своих подразделений.

Напомним, в конце ноября 2022 года Пушилин отметил, что наступление в Артёмовске и Дзержинске и их освобождение дадут дорогу подразделениям Вооружённых сил России на Краматорск.