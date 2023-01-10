Элиста, 10 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Калмыкии погибли четыре человек, сообщает 10 января ГУМВД России по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно полученной информации, четыре человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Малодербетовском районе. ДТП произошло утром 10 января в 7:45 по московскому времени на 95-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

Предположительно, 22-летний житель Татарстана за рулем Mercedes GLS не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина погибла, ещё три человека пострадали в результате ДТП в Сахалинской области.